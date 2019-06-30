Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
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Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı

44 dakika önce

Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bademli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Olgun A. yönetimindeki plakasız motosiklet, mahalle çıkışında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 YHZ 40 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:11 Kaynak: AA
Bademli, Ödemiş, Güncel
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