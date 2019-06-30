Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
44 dakika önce
Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ödemiş
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:11 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bademli
Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Olgun A. yönetimindeki plakasız motosiklet, mahalle çıkışında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 YHZ 40 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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