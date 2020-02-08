Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde, Karaaslanoğlu Sokak ile Şehit Şükrü Uzun Sokak'ın kesiştiği noktada 45 RG 210 plakalı Tutku Can Kurum yönetimindeki motosiklet ile Abdi Eneş yönetimindeki 35 AZ 1394 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu, park halindeki bir kamyon ile bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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