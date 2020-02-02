Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Umurbey Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği noktada Hasan K. yönetimindeki 35 ZLK 96 plakalı otomobil, Aykut Can Gönlü'nün (19) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Gönlü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gönlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Umurbey, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 16:16:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]