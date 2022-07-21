Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seyrekli Mahallesi'nde Halil Demir'in (23) kullandığı 09 TB 561 plakalı traktör ile Ahmet Yinay (46) yönetimindeki 35 ZPV 95 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Yinay ve motosiklette yolcu konumundaki Bekir Baytekin (22) yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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