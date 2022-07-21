Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

21.07.2022 08:52
Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Seyrekli Mahallesi'nde Halil Demir'in (23) kullandığı 09 TB 561 plakalı traktör ile Ahmet Yinay (46) yönetimindeki 35 ZPV 95 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Yinay ve motosiklette yolcu konumundaki Bekir Baytekin (22) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Halil Demir, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ödemiş'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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