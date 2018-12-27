Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Umuma Açık Yerler Denetlendi

Ödemiş'te Umuma Açık Yerler Denetlendi

1 saat önce

Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ödemiş'te Umuma Açık Yerler Denetlendi, System.String[]
Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 5 iş yerine evrak eksikliği nedeniyle 72 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde polislere, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, yaptığı açıklamada, ilçenin huzuru için denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Polis, Ödemiş, Güncel
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