Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında beş kişi yakalandı.
Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında beş kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Atatürk
Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 42 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 tartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kartuş, 7 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.B (33) işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklandı. M.K.S (32) ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların ifadesi doğrultusunda "uyuşturucu kullanmak
ve satın almak" iddiasıyla 11 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Öte yandan Kuvvetli Mahallesindeki operasyonda iki evin terasında 72 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına
alınan K.V. (36), U.G. (36) ve H.V. ( 27) serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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