Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonları

Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında beş kişi yakalandı.

Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında beş kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet

Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Atatürk

Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada 42 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 tartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kartuş, 7 fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.B (33) işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklandı. M.K.S (32) ise adli kontrol

şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlıların ifadesi doğrultusunda "uyuşturucu kullanmak

ve satın almak" iddiasıyla 11 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



Öte yandan Kuvvetli Mahallesindeki operasyonda iki evin terasında 72 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına

alınan K.V. (36), U.G. (36) ve H.V. ( 27) serbest bırakıldı.

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