Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir kişinin Türkmen Mahallesindeki evinde dişi hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda evde 150 gram esrar ve 85 kök hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Ödemiş, Güncel
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