Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Ödemiş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:47 Kaynak: AA
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir kişinin Türkmen Mahallesindeki evinde dişi hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda evde 150 gram esrar ve 85 kök hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor
Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü