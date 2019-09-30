Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturcu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, takibe aldıkları H.K. ve İ.U'yu gözaltına aldı. Zanlıların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.