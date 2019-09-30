Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

8 dakika önce

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturcu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturcu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, takibe aldıkları H.K. ve İ.U'yu gözaltına aldı. Zanlıların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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