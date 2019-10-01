Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te uyuşturucuya 2 tutuklama
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Ödemiş'te uyuşturucuya 2 tutuklama

56 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ödemiş'te uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Ödemiş İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenin H.K. ve İ.U.'yu, dün sabah düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. H.K. ve İ.U.'nin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyete götürülen H.K. ve İ.U., işlemlerinin ardından aynı gün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı


Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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