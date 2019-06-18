Ödemiş'te uyuşturucuya tutuklama
1 saat önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:35 Kaynak: DHA
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, evinde uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi
'ndeki Ş.S.'nin evinde Hint keneviri ve esrar bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 50 gram esrar, 85 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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