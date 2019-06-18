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Ödemiş'te uyuşturucuya tutuklama

1 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş'te uyuşturucuya tutuklama, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'ndeki Ş.S.'nin evinde Hint keneviri ve esrar bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 50 gram esrar, 85 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:35 Kaynak: DHA
İzmir, Ödemiş, Güncel
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