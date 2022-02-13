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Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

13.02.2022 07:56
Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince 581 gram bonzai maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince 581 gram bonzai maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce, ilçede uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler tarafından D.B., isimli şüpheli şahıstan 581 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Hisarcık, Ödemiş, Bonzai, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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