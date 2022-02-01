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Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

01.02.2022 09:15
Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, ilçe girişinde bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan R.A'nın üst aramasında bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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sentetik uyuşturucu, Ruhsatsız Silah, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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