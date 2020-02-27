Ödemiş'te Vergi Haftası kapsamında kan ve organ bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te Vergi Haftası kapsamında kan ve organ bağışı kampanyası - Son Dakika

Ödemiş'te Vergi Haftası kapsamında kan ve organ bağışı kampanyası

6 saat önce

Ödemiş'te 31. Vergi Haftası kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından kan ve organ bağışı kampanyası düzenlendi.

Ödemiş'te Vergi Haftası kapsamında kan ve organ bağışı kampanyası, System.String[]

Ödemiş'te 31. Vergi Haftası kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından kan ve organ bağışı kampanyası düzenlendi.

Ödemiş Vergi Dairesi binası önünde Türk Kızılay'a ait mobil bağış aracında başlayan kampanyaya vergi dairesi çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de organ bağışı için başvurduğu etkinlikle ilgili açıklama yapan Vergi Dairesi Müdürü Ümit Ağdacı, "Vergi Haftası kapsamında okullara ve kurumlara ziyaretlerde bulunuyoruz. Ödemiş halkına kan ve organ bağışına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Ödemişlilerin Vergi Haftasının kutluyorum." dedi.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Kipici de organ bağışında ilçe olarak iyi durumda olduklarını belirterek düzenledikleri kampanyaya ilginin de memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Vergi Haftası, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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