Ödemiş'te yabancı öğrenciler kazı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te yabancı öğrenciler kazı yaptı - Son Dakika

Ödemiş'te yabancı öğrenciler kazı yaptı

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin yürütücülerinden olduğu Erasmus Projesi kapsamında İtalya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Portekiz'den 20 öğrenci ve 10 öğretmen, ilçede temaslarda bulundu.

Ödemiş'te yabancı öğrenciler kazı yaptı, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin yürütücülerinden olduğu Erasmus Projesi kapsamında İtalya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Portekiz'den 20 öğrenci ve 10 öğretmen, ilçede temaslarda bulundu.


Proje kapsamında 1 hafta Ödemiş'te kalacak heyet, Ödemiş Müzesini ziyaret etti.

Ödemiş Müze Müdürlüğünün kurtarma kazısı yürüttüğün Bizans dönemine ait alanda sembolik kazı yapan öğrenciler, bilgi ve kültür paylaşımında bulundu.

Slovakya'dan gelen eğitimci Monica Kuherkova, gazetecilere açıklamasında ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk kültür mirasıyla ilgili böyle gerçek bir kazı alanına gelerek yerinde inceleme yapmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerinde bulundu.


Proje Koordinatörlerinden Sevinç Altıntaş ise ilçeyi ziyaret eden çocuklara unutamayacakları bir anı bırakmak istediklerini ifade ederek, "Bu bizim için çok güzel, yaşayarak öğrenmenin deneyim anlamında geleceğe dair yapılan en güzel yatırım olacağını düşünüyorum. Müze yetkilileri, öğrencilere ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Belki de geleceğin arkeologları burada yetişiyor." dedi.

Anadolu Lisesi, Portekiz, Slovakya, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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