Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Yağışlar Patates Üreticilerini Etkiledi

Ödemiş'te Yağışlar Patates Üreticilerini Etkiledi

1 saat önce

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Dinlemez, son haftadaki yağışların patates sökümlerini etkilediğini, rekoltede düşüşler yaşandığını bildirdi.

Ödemiş'te Yağışlar Patates Üreticilerini Etkiledi, System.String[]
Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Dinlemez, son haftadaki yağışların patates sökümlerini etkilediğini, rekoltede düşüşler yaşandığını bildirdi.

Dinlemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarının Ödemiş ve Küçük Menderes havzasındaki patates sökümlerini etkilediğini ve patates üreticilerinin sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Patatesin, bölgenin en önemli ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Dinlenmez, üründe verim düşüklüğü yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sezon başında patateslerini çıkaranlar çıkardı. Şu anda haftalardan
beri süregelen yağışlar maalesef bölgemizdeki patates sökümlerini bir hayli etkiledi. Nevşehir ve Niğde'de kar yağışları ile süregelen ulaşım zorlukları nedeniyle,
patatesin oralarda da sıkıntılı olduğunu duyuyoruz. Hem Ödemiş hem de dış bölgelerdeki patates hasatlarının yapılamaması nedeniyle,
haliyle ortada fazla patates olmadığı için de fiyatların yükselmesini bekliyoruz."

Patates üreticilerinden Levent Korukoğlu ise "Bölgemizde yaklaşık 2 aydan beri yağışların devam etmesiyle, patates hasatları yapılamıyor.
Bu bakımdan rekoltede düşüşler yaşanıyor. Yağmurların yağması da bereket ama bu yıl yağışlar bir hayli uzun sürdü." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:50 Kaynak: AA

Menderes, Ödemiş, Ekonomi
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