Son dakika haber! Ödemiş'te yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haber! Ödemiş'te yangın çıkan ev zarar gördü

18.07.2022 14:16

Son dakika haberleri: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Vatan Sokakta bir binanın ikinci katında şofbeninin bağlı bulunduğu elektrik aksamından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Muzaffer Şener'e ulaşılamaması üzerine itfaiye ekipleri evin penceresinden girerek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması üzerine yangın söndürüldü. Evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ödemiş'te yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika

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