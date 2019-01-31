Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Yoğun Yağış Ekili Arazileri Sular İçinde Bıraktı

Ödemiş'te Yoğun Yağış Ekili Arazileri Sular İçinde Bıraktı

1 saat önce

- Su altında kalan arazilerin görüntüleri Tarla sahiplerinin tarlada biriken suyu boşaltma çalışmaları Tarla sahibi Fatma Özalp'in konuşması Muammer Özalp'in konuşması İzmir'de bugün de etkili olan yağış nedeniyle Ödemiş ilçelesinde bazı tarım alanları zarar gördü.

- Su altında kalan arazilerin görüntüleri
Tarla sahiplerinin tarlada biriken suyu boşaltma çalışmaları
Tarla sahibi Fatma Özalp'in konuşması
Muammer Özalp'in konuşması İzmir'de bugün de etkili olan yağış nedeniyle Ödemiş ilçelesinde bazı tarım alanları zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:43 Kaynak: AA

Özalp, İzmir, Ödemiş, Güncel
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