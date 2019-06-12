Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te yollar göle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Ödemiş'te yollar göle döndü

54 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak yağdı.

Ödemiş'te yollar göle döndü, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak yağdı. Yollar suyla dolup taşarken, vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ödemiş'te saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, bir saat boyunca ve aralıklarla sağanak olarak sürdü. Yağmur suları cadde ve sokaklara doldu. Rögarların tıkanmasıyla yollar adeta göle döndü. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, suyla dolu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yayalar da yağmurdan nasibini alırken, kimileri bir süre kapalı alanda dinmesini bekledi. Belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:22 Kaynak: DHA
İzmir, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü Ağabeyini öldüren caniden yeğenine: Siz asıl şöleni kaçırdınız Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te yollar göle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]