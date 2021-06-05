Ödemiş'te Yunan işgaline karşı atılan "ilk kurşunun" yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlkkurşun Mahallesi'ndeki anıtın önünde düzenlenen törene Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz katıldı.

Törende anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, işgale karşı direnen Yiğit Ordusu'nun adını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

İşgalde Ödemişlilerin, tüm Anadolu'ya umut olduğunu aktaran Eriş, "Hacı İlyas Tepeleri'nde yazılan destanı, bir manevi şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyoruz. Yüreğimizdeki Kuvayımilliye ruhuyla 102 yıl önce cepheye koşan dedelerimiz gibi bugün bizler de gerektiğinde o sesi yükseltmeye ve canımızı feda etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ödemişli atletler Nurettin Zafer ve İhsan Gündüz, günün anısına Ödemiş merkezden İlkkurşun Anıtı'na koştu. Sporculara, ödül verildi.