Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlkkurşun Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakamı Fatih Aksoy, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Hüsnü Korkmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sulundu, jandarma tarafından saygı atışı yapıldı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, 1919 yılında İzmir'in işgali sonrası iç kesimlere doğru yönelen işgalci Yunan ordusuna karşı Ödemiş'in Hacı İlyas Köyü yakınlarında ilk direnişin sergilendiğini belirterek, "103 yıl önce bu tepede örgütlü direnişin ilk tohumları, Kurtuluş Savaşımızın ilk kurşunları atıldı. İşgalden bağımsızlığa giden yolun başlangıcıydı. Bu direniş Anadolu halkına moral oldu. Kuvayımilliye'nin yaktığı bu ateş tüm yurda yayıldı." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise vatan savunması için canları pahasına direniş sergileyen ve şehit olanları bir kez daha andıklarını, kurtuluş fişeği olan bu direnişi 103. yılında bir kez daha hatırladıklarını kaydetti.

İlkkurşun Mahallesi Muhtarı Mert Atik'in de konuşma yaptığı törende halk oyunları gösterisi sunuldu, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.