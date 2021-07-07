İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Alatepe mevkiinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 5 arazöz sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, gazetecilere yangında yaklaşık 50 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika