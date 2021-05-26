Ödemiş'teki Küçükavulcuk Mahallesi sakinleri elektrik trafosunun yenilenmesini istedi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk Mahallesi'nde voltaj düşüklüğü nedeniyle sorun yaşadığını belirten mahalle sakinleri, elektrik trafosunun yenilenmesi talebinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Sorkun, AA muhabirine, süt üretiminin yapıldığı bölgede, 1 yıldır elektrik trafosunun yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandığını aktardı.

Bölgede 50 civarında ahır bulunduğuna dikkati çeken Sorkun, "Bir vatandaşımız sağım yaparken diğerleri bekliyor. Elektrikli aletler bozuluyor. Hayvan sağımı sabaha kadar sürüyor." dedi.

Küçükavulcuk Mahallesi'ndeki süt üreticilerinden Yusuf Özcan da mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Mahalledeki diğer bir süt üreticisi Nedim Dadal ise voltaj düşüklüğünün süt üretiminde aksamaya neden olduğunu söyledi.