İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovakent Mahallesi'nde yaşayan K.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlının adresine düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika