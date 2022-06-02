Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

02.06.2022 09:20
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.D. ve N.C.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Evlerdeki aramada ise 90 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 630 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YORUMLAR
500
İzmir'de Kedi ve Köpekleri Zehirlediler İzmir'de Kedi ve Köpekleri Zehirlediler Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement