Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.D. ve N.C.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Evlerdeki aramada ise 90 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 630 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.