Ödemiş'ten Çıkan Tarihi Eserler Yerinde Sergilenecek
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen yığma mezar tepesinde (tümülüs) yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra ele geçirilen ve farklı müzelerde sergilendiği belirlenen yaklaşık 700 tarihi eser, ilçeye getirildi.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen yığma mezar tepesinde (tümülüs) yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra ele geçirilen ve farklı müzelerde sergilendiği belirlenen yaklaşık 700 tarihi eser, ilçeye getirildi.
Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
düzenlediği basın toplantısında, Yusufdere Mahallesinde 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesinin bulunduğunu ve buradaki eserlerin 1990'lı yıllarda kaçak kazılar sonrası tahrip edildiğini belirtti.
Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı araştırma sonrası bu eserlerin Efes
ve Çeşme
'deki müzelerde sergilendiğinin tespit edildiğini aktaran Dayıoğlu, "Ele geçirildikten sonra farklı müzelerde sergilenen yaklaşık 700 parça, tekrar Ödemiş Müzesine getirilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile müzemizde sergileyeceğiz. Lidyalılara ait mezarlardan çıkarılan eserler arasında altın süs eşyaları, kap kaçaklar gibi malzemeler bulunuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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