Son Dakika Haberleri: Ödemiş'ten Çıkan Tarihi Eserler Yerinde Sergilenecek

Ödemiş'ten Çıkan Tarihi Eserler Yerinde Sergilenecek

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen yığma mezar tepesinde (tümülüs) yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra ele geçirilen ve farklı müzelerde sergilendiği belirlenen yaklaşık 700 tarihi eser, ilçeye getirildi.

Ödemiş'ten Çıkan Tarihi Eserler Yerinde Sergilenecek, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen yığma mezar tepesinde (tümülüs) yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra ele geçirilen ve farklı müzelerde sergilendiği belirlenen yaklaşık 700 tarihi eser, ilçeye getirildi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu düzenlediği basın toplantısında, Yusufdere Mahallesinde 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesinin bulunduğunu ve buradaki eserlerin 1990'lı yıllarda kaçak kazılar sonrası tahrip edildiğini belirtti.

Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı araştırma sonrası bu eserlerin Efes ve Çeşme'deki müzelerde sergilendiğinin tespit edildiğini aktaran Dayıoğlu, "Ele geçirildikten sonra farklı müzelerde sergilenen yaklaşık 700 parça, tekrar Ödemiş Müzesine getirilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile müzemizde sergileyeceğiz. Lidyalılara ait mezarlardan çıkarılan eserler arasında altın süs eşyaları, kap kaçaklar gibi malzemeler bulunuyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak

Fanatik Fenerbahçeli Rıza Martaş, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:06:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'ten Çıkan Tarihi Eserler Yerinde Sergilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]