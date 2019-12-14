Ödemiş'ten Orta Asya'ya süs bitkisi ve fidan ihracatı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Azerbeycan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan'a süs bitkisi ve fidan ihracatı için yapılan ikili görüşmeler sonucu ilk kontratlara imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Türk Cumhuriyetleri'nden gelen 32 kişilik heyet, ilçedeki süs bitkisi üreticilerini ziyaret etti.

İlçedeki üreticilerin Orta Asya pazarına açılması amacıyla düzenlenen proje kapsamında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada Ödemiş'in süs bitkisi ve fidan üretiminde ülkenin önde gelen merkezlerinden olduğunu, bunu dünyaya açma noktasında kararlı olduklarını belirtti.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rifat Eriş ise URGE Projesi ile yakın gelecekte süs bitkisi ve fidancılık alanında yoğun bir ticaretin olacağını düşündüklerini aktardı.

Kırgızistan'dan gelen temsilci Bekov Torogul Niyazovich, ilk kez geldikleri İzmir ve Ödemiş'i çok beğendiklerini, burada çok kaliteli işlerin çıkarıldığını gördüklerini, uzun yıllar sürecek bir ticari ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Özbekistanlı firma yetkilisi Nuriddin Kushnazarov da URGE benzeri bir projeyi ülkelerinde de uygulamak istediklerini kaydetti.

Görüşmelerde ilçedeki üretici firmalar ilk ihracatlar için kontratlara imza attı.