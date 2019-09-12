Son Dakika Haberleri: Ödemiş'ten Rusya'ya erik ihracatı
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Ödemiş'ten Rusya'ya erik ihracatı

29 dakika önce

Ödemiş ilçesinde yetiştirilen erik Rusya'ya gönderiliyor.

Ödemiş'ten Rusya'ya erik ihracatı, System.String[]

Ödemiş ilçesinde yetiştirilen erik Rusya'ya gönderiliyor.

Yeşil Bademli

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Gülşen Görken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaygın olarak yetiştirilen anjelika cinsi eriğin yurt dışına pazarlandığını ifade etti.

Üreticiden aldıkları eriği soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini vurgulayan Görken, "Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır firma aracılığıyla ihracat yapıyoruz. Bu sezon 500 ton erik Rusya pazarına sunuldu. Yüksek erik rekoltesi çiftçimizin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki yıllarda paketleme tesisi kurarak ürünü iç piyasaya sürmek

istiyoruz." dedi.

Üreticilerden Ünal Nal ise Rus pazarına gönderdiklerini eriğin rekoltesinden ve fiyatından memnun olduklarını dile getirdi.

Bademli, Ödemiş, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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