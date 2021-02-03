Ödemiş Ticaret Borsası, 120 öğrenciye tablet hediye etti - Son Dakika

Ödemiş Ticaret Borsası, 120 öğrenciye tablet hediye etti

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile alınan 120 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'ye teslim etti.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile alınan 120 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'ye teslim etti. Latif Aka, gazetecilere yaptığı açıklamada, borsalarının eğitime her zaman destek verdiğini belirtti. Aka, tabletlerin alınmasında katkıları bulunan borsa üyeleriyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür etti. Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçteyiz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir an önce bu tabletleri ulaştıracağız." dedi.

Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "PTT ucuz ayçiçek yağı satacak" iddiasına yanıt: Böyle bir görevi yok

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi

Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz rektör odasını basan terörist misiniz?

Taşlı, tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya gözaltına alınan kadının dil çıkarması damga vurdu

Erol Bulut'un derbideki zafer planının merkezinde Mesut Özil olacak

Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek