Son Dakika Haberleri: Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğretmenleri için fidan dikildi
Son Dakika Güncel Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğretmenleri için fidan dikildi - Son Dakika

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğretmenleri için fidan dikildi

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Aile Birliği üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulda görev yapan öğretmenler için okul bahçesine 55 meyve fidanı dikti.

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğretmenleri için fidan dikildi, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Aile Birliği üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulda görev yapan öğretmenler için okul bahçesine 55 meyve fidanı dikti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ülfet Çetin, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde eğitimcilerin önemini vurguladı.

Çetin, "Çocuklarımızın yetişmelerinde kuşkusuz eğitimcilerimizin büyük bir payı var. Bu bakımdan onlar için böyle bir etkinlik düzenledik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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