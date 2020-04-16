Ödemiş Ticaret Odası ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımlarını ulaştırıyor - Son Dakika

Ödemiş Ticaret Odası tarafından ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımı paketleri ulaştırılmaya başlandı.

Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gönderdiği ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öne çektiği gıda paketlerine Ödemiş Ticaret Odası olarak da katkı sunduklarını aktaran Eriş, şunları kaydetti:

"Zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizler de, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bundan sonra da her zaman memleketimiz, ülkemiz ve milletimiz için iş dünyası olarak yanlarında olacağımız bilmelerini isterim."

Eriş, bu yıl 1500 gıda yardım paketini Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.