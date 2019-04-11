Ödemiş Ticaret Odasından Pirgion'a Teşekkür Plaketi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu, Ödemiş'in tarihi Birgi beldesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren, Pirgion markasıyla başarı gösteren işletme sahibi Kerem Çakıroğlu'na plaket takdim etti.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu, Ödemiş'in tarihi Birgi beldesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren, Pirgion markasıyla başarı gösteren işletme sahibi Kerem Çakıroğlu'na plaket takdim etti.



Uluslararası Zeytin Konseyi himayesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Kaliteli Natürel Sızma Zeytinyağı Yarışması'nda bu yıl da birinciliği Ödemiş'e getiren Pirgion markasına, Ödemiş Ticaret Odasından teşekkür geldi. ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, "Bölgemiz adına devamlı ödüllerle başarıları taçlandırılan Pirgion markasına Ödemiş Ticaret Odası olarak bizler de başarılarından dolayı tebrik eder ve her geçen yıl aldıkları ödüllerin artacağına olan inancımızı da kendilerine iletmek isteriz. Ödemiş'te markalaşmış ve başarısını ulusal çapta kanıtlamış Pirgion markasına kazandıkları ödüller ile Ödemiş'imizi başarılarla anmaya fırsat sağladıkları için çok duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz" dedi.



Pirgion işletme sahibi Kerem Çakıroğlu da elde ettikleri başarılar ile Ödemiş ve yöresinin adını duyuruyor olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakıroğlu, arka arkaya üçüncü kez aldıkları birincilik ödülleri ile başarılarını tescillemiş olmaktan duydukları gururu belirtirken, bu başarılarının uluslararası boyuta ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Çakıroğlu, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na başarı plaketinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Soğuk sıkımda adını duyurdu



Birgi'de üretilen Pirgion Soğuk İşlem Zeytinyağı bu yıl da başarısını perçinleyip kalitesini tescillerken ödülünü Fuar İzmir'de düzenlenen 9. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda aldı. Pirgion'un altın madalyası işletme sahibi Kerem Çakıroğlu'na takdim edildi. Japonya, Almanya, İran gibi ülkelere ulaşan Pirgion markası farklı zeytin çeşitleriyle hem Türkiye'nin hem de bulunduğu Küçük Menderes havzasının ismini dünyaya duyurdu. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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