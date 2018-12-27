Son Dakika Haberleri: Ödemiş ve Tire'de "Atatürk Kır Koşusu" Düzenlendi

Ödemiş ve Tire'de "Atatürk Kır Koşusu" Düzenlendi

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde "Atatürk Kır Koşusu" düzenlendi.

Ödemiş ve Tire'de
İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde "Atatürk Kır Koşusu" düzenlendi.

Ödemiş'te yaklaşık 300 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı koşuda katılımcılar, 7 kategori ve 5 mesafede mücadele etti.

Koşuda dereceye girenlere ödülleri, Ödemiş Kaymakamı Kasım
Fikret Dayıoğlu'nun katılımıyla verildi.

Tire

Tire'deki "Atatürk Kır Koşusu"nda yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Yarışmada dereceye girenler, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler'in katılımıyla Tire 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:42 Kaynak: AA

İzmir, Tire, Ödemiş, Spor
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