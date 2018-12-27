Ödemiş ve Tire'de "Atatürk Kır Koşusu" Düzenlendi
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde "Atatürk Kır Koşusu" düzenlendi.
İzmir
'in Ödemiş
ve Tire
ilçelerinde "Atatürk
Kır Koşusu" düzenlendi.
Ödemiş'te yaklaşık 300 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı koşuda katılımcılar, 7 kategori ve 5 mesafede mücadele etti.
Koşuda dereceye girenlere ödülleri, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
'nun katılımıyla verildi.
Tire
Tire'deki "Atatürk Kır Koşusu"nda yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.
Yarışmada dereceye girenler, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler'in katılımıyla Tire 4 Eylül
Stadı'nda düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:42 Kaynak: AA
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