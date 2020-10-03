Ödemiş ve Tire'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ödemiş ve Tire'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede bulunan 3 evde kenevir yetiştirildiği ve esrar üretildiği ihbarı üzerine düzenledikleri narkotik köpeği destekli operasyonda M.A, Ö.Ç ve Ü.Ç'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.