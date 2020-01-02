Ödemiş yaylaları karla kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş yaylaları karla kaplandı - Son Dakika

Ödemiş yaylaları karla kaplandı

6 saat önce

Ödemiş'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, Çobanlar, Subatan, Gölcük ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

Ödemiş'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, Çobanlar, Subatan, Gölcük ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gazetecilere açıklamasında rakımı yüksek merkezlerle ilçe merkezi arasındaki yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yılbaşından bir gün önce başlayan kar yağışının devam ettiğini bildiren Eriş, Bozdağ Kayak Merkezi yolu ve Tekke Mahallesi yolunda yol temizlik ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ödemiş yaylaları karla kaplandı

Çobanlar, Gölcük, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:13 Kaynak: AA
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