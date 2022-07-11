Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu

11.07.2022 17:19
Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu

Ödemiş Zeybek Ekibi, Kurban Bayramı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevindeki sakinleriyle bayramlaştıktan sonra zeybek oynadı.

Ödemiş Zeybek Ekibi, Kurban Bayramı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevindeki sakinleriyle bayramlaştıktan sonra zeybek oynadı.

Ödemiş Zeybek Ekibinden Özgür Köroğlu, yaptığı açıklamada, huzurevinde kalanlarla bayramlaşmak hem de onlara zeybek oynayarak moral vermek istediklerini söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu kaydeden Köroğlu "Burada kendi çapımızda böyle bir etkinliğimiz oldu. Onlara moral verdiğimize inanıyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı
Kaynak: AA

Ödemiş Belediyesi, Kurban Bayramı, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement