Ödemişli ayakkabıcılar marka peşinde - Son Dakika
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Ödemişli ayakkabıcılar marka peşinde

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ayakkabı alışveriş günleri esnafın yüzünü güldürürken, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Ali Köksoy, sektörün yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Ödemişli ayakkabıcılar olarak gücümüzün farkına vardır.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ayakkabı alışveriş günleri esnafın yüzünü güldürürken, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Ali Köksoy, sektörün yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Ödemişli ayakkabıcılar olarak gücümüzün farkına vardır. Hedefimizde Ödemiş'e ait bir marka ürütmek var" dedi.


Ödemiş Ayakkabıcılar Odasının kentte belediye iş birliğiyle düzenlediği Ödemiş Ayakkabı Festivali, beklenenin üstünde ilgi gördü. Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, bir dönem Ödemiş ayakkabının sektöründe marka olduğunu ifade etti. Köksoy, ilçede 130 civarında imalatçı olduğuna dikkat çekti. Köksoy, "Birçok ünlü markaya fason ayakkabı üretiyorduk. Şimdilerde bu sayı 20'ye düştü. İmalat yapan işletme sayısı azalmasına karşın kentte kaliteli üretim devam ediyor. Yerel yönetim ve kamu kurumlarıyla iş birliği halinde ilçemizde önemli bir geçmişi olan bu sektörün canlandırılması için çalışmaları arkadaşlarımızla kararlılıkla sürdüreceğiz. Perakende satışı yapan Ödemişli esnaf arkadaşlarımızla düzenlediğimiz alışveriş günlerini zamanından önce kapatmak zorunda kaldık; çünkü elimizdeki tüm malları tükettik. Festival boyunca 6 bin 500 çift ayakkabıyı sattık. Esnafımız festival boyunca onlarca sipariş aldı. Bir sonraki yıl festival büyüyerek devam edecek. Esnafımız bu festivalden memnun kaldı" dedi.


"Hedefimizde Ödemiş'e ait bir marka ürütmek var"


Köksoy, "Ekonomik gelişmeler Türkiye ayakkabı sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. 2019 verilerine göre, 1 milyar dolarlık ihracat gelirimiz var. Çin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki üretime ilgi var. Bu yıl kapasite artırımına giderek bu rakamları 1,5 hatta 2 katına çıkarmayı düşünüyoruz. Düzenlenen fuarla gücümüzü ve dayanışma ihtiyacımızı görmüş olduk. Şimdi hedefimizde Ödemiş'e ait bir marka ürütmek var. Önceleri ROK markamız vardı. Bunu yeniden canlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Mustafa Ali, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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