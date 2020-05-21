Ödemişli çiftçiler damlama sulamaya yöneliyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçiler, su kaynaklarının derinlere inmesi ve Beydağ Barajı'nın suyunun yeterli olmaması nedeniyle damlama sulama yöntemine geçmeye başladı.

Beydağ Barajı'nda biriken suyun ovadaki üretim için yeterli olmadığını belirten Ödemişli üreticiler, sulama konusunda arayış içinde olduklarını ve damlama sulama yöntemine geçmeye başladıklarını söyledi. Sulama maliyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden Ödemişli üretici Hakan Balcılar, "Bu yıl Beydağ Barajı'ndan 15 günlüğüne su verileceği açıklandı. Bölgemizdeki hava şartları ile birlikte üretim çeşitliliği de değişmeye başladı. Su kaynakları azalırken suya daha çok ihtiyacımız var. Suyumuzu daha dikkatli kullanmak zorundayız" dedi.

Ovada yapılan tarım üretiminin bütün yaz boyunca sürdüğünü belirten Balcılar, "Eskiden vahşi sulama adı da verilen salma su yöntemi ile sulama yaparken, su kaynaklarımız gittikçe derinlere inmeye başladı. Susuzluk bölgenin en önemli sorunu haline geldi" diye konuştu.

"Başka çaremiz yok"

Damlama sulama yöntemi ile daha az su kullanımı yapıldığını ifade eden Balcılar, "Küçük Menderes havzasında 300 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı var. Bu sayı neredeyse bölgede yaşayan insan sayısı ile eşit demektir. Tabii ki büyükbaş hayvanların da yeme ve suya ihtiyacı var. En önemli yem bitkisi de mısır. Mısır su olmadan yetişmez. Öte yandan zeytin, erik ve nar gibi meyve ağaçlarımız, salatalık ve patates gibi sebze üretimi yapılıyor. Ovadaki su miktarı bütün üreticilerimiz için önemli. Damlama sulama maliyeti artırıyor ama başka çaremiz yok. Ürettiğimiz sebze ve meyve su istiyor" dedi.

Ödemiş ve çevresindeki sulama faaliyetlerini koordine eden Küçük Menderes Sulama Birliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Beydağ Barajı'ndan 10 Haziran'da su verilmeye başlanacağını açıklayarak, "Su miktarımız yeterli değil. Muhtemelen 15-20 gün su verebileceğiz" bilgisini vermişti.