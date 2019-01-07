Son Dakika Haberleri: Ödemişli Dağcılar Bu Kez Karla Kaplı Aydın Dağları'na Tırmandı

Ödemişli Dağcılar Bu Kez Karla Kaplı Aydın Dağları'na Tırmandı

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinden yola çıkan Ödemişli 22 dağcı, Aydın Dağları'nın karlarla kaplı bir 600 rakımlı zirvesine tırmandı.

Ödemişli Dağcılar Bu Kez Karla Kaplı Aydın Dağları'na Tırmandı, System.String[]
İzmir'in Beydağ ilçesinden yola çıkan Ödemişli 22 dağcı, Aydın Dağları'nın karlarla kaplı bir 600 rakımlı zirvesine tırmandı.

Beydağ ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nden zirve yürüyüşüne başlayan Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kolu üyesi dağcılar, tamamen karla kaplı Aydın Dağları'nın zirvesine tırmanış yaptı. 450 metrelik rakımdan bin 600 metrelik rakıma ulaşan dağcılar, zorlu yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Rehberlerden Erşan Dalgan, yürüyüş ile ilgili, "İki grup halinde yaptığımız yürüyüşü başarıyla sonuçlandırdık. Neredeyse tamamı karla kaplı bir zeminde yaptığımız zirve yürüyüşü 13.30 sıralarında tamamlandı. Çoğunluğun oluşturduğu A grubu zirveye tırmanırken, bir grup arkadaşımız da zirveye çıkmadan yamaçtaki orman evinde kaldı. Kar kalınlığı yer yer 1-1,5 metre arasında değişiyordu. Zirvede yaklaşık -10 derece dondurucu soğuk vardı. Rüzgar ve kaygan zeminde yaptığımız zirve yürüyüşü, sabır ve dayanıklılığımızın göstergesi oldu. Bu senenin en zorlu etkinliği idi. Turumuzu, dayanışma içinde unutulmaz bir anı yaşayarak tamamladık" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu Yaşlı Adamın Bulduğu Taştan, Dünyada Olmayan Element Çıktı!

Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:43:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemişli Dağcılar Bu Kez Karla Kaplı Aydın Dağları'na Tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]