Ödemişli dağcılar, hayatını kaybeden dağcılar için zirveye yürüdü - Son Dakika
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Ödemişli dağcılar, hayatını kaybeden dağcılar için zirveye yürüdü

6 saat önce

Sezonun son etkinliğini gerçekleştiren Ödemiş Belediye Spor Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübü dağcıları, geçen ay Uludağ'da hayatlarını kaybeden dağcı Efe Sarp ve Mert Alparslan adına Bozdağ'da zirve yürüyüşü yaptı.

Ödemişli dağcılar, hayatını kaybeden dağcılar için zirveye yürüdü, System.String[]

Sezonun son etkinliğini gerçekleştiren Ödemiş Belediye Spor Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübü dağcıları, geçen ay Uludağ'da hayatlarını kaybeden dağcı Efe Sarp ve Mert Alparslan adına Bozdağ'da zirve yürüyüşü yaptı.


Ödemiş Belediye Spor Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübü dağcıları, sezonun son etkinliğini hayatını kaybeden dağcılar Efe Sarp ve Mert Alparslan için gerçekleştirdi. Bozdağ'a tırmanan dağcılar, iklim şartları nedeniyle zor anlar yaşadı.


Efe Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Taşlı, zirve yürüyüşü ile ilgili, "Bu senenin 16. ve senenin son yürüyüşü için 14 dağcı Bozdağ merkezden saat 09.00'da yürüyüşe başladık. 10 arkadaş zirveye ulaşmayı başardık ve orada 5 dakika gibi kısa bir sürede resim çekim ve seromonimizi yapıp hemen geri döndük. Zira çok düşük ısı dağcılara zarar verme riskini taşıyordu. Bizim grubun 10 dakika öncesinde Sardak (Salihli) Dağcılık Kulübünün üyeleri de bu yürüyüşü gerçekleştirdiler ve bizler sık sık Salihlili dağcı arkadaşlarla yolda rastlaştık. Zirvenin bayağı altında bir rakımda 20 dakika mola verildi ve ondan sonra yine batı sırtı ve çam ormanından Bozdağ'a geri ulaştık. Yürüyüş 6-6.5 saat sürdü. Bu yürüyüşümüzü geçen ay Uludağ'da kaybolan ve sonrasında cenazelerine ulaşılan Aydınlı dağcılarımız Efe Sarp ve Mert Alparslan adına yapmayı kararlaştırmıştık ve onlara adadık" dedi. - İZMİR

Uludağ, Ödemiş, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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