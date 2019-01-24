Ödemişli Gençlere Motodrag Müjdesi

Lozan Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarını sürdüren Bezmez, vatandaşlar arasında bulunan motosiklet sürücüsü bir gence latife ile "Bir tur atabilir miyim?" diye seslendi. Motosikletli genç de Bezmez'e "Önce motodrag pisti" şeklinde espri yaparak yanıt verdi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez de gülümseyerek "Söz o zaman" yanıtını verince, Ödemiş'te 2019 yerel seçim sürecinin ilk müjdesi de verilmiş oldu.

Türkiye'nin motosiklet kullanımı en yoğun olan kentlerinden bir tanesi olan Ödemiş'in bu ihtiyacını önceden tespit ederek projeleri arasına kattığını ifade eden Bezmez, Ödemiş Motodrag Pisti Projesi ile alakalı olarak şu ifadelere yer verdi :

Motor sporlarında kulüpleşme sağlanacak

"Ödemiş motosiklet kullanımının Türkiye'de en yaygın olduğu şehirlerden birisi. Doğru ve güvenli motosiklet kullanımı önceliğimiz. Motosiklete gönül vermiş, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençlerimizin enerjilerini sporla doğru yönde değerlendirmek üzere motor sporlarına destek vereceğiz. Türkiye çapında yarışmalara katılan gençlerimize vereceğimiz desteğin yanında Ödemiş'te de kulüp çatısı altında yeni sporcuların yetişmesini sağlayacağız."

Bezmez: "Motor sporlarında Ödemiş'in adını duyuracağız"

"Geçmişinde şampiyonlar yetiştirmiş bir şehir olan Ödemiş'i motodragın merkezi haline getirecek Motodrag Pisti için projemiz hazır. Tıpkı motodrag pisti gibi motokros ve enduro için oluşturulacak parkur ile Ödemiş'in eşsiz doğasını sporla birleştireceğiz. Motor sporlarıyla da Ödemiş'in adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız. Yeni şampiyonlar yetiştireceğiz."