Ödemişli Kıbrıs gazilerine, madalyaları tevcih edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemişli Kıbrıs gazilerine, madalyaları tevcih edildi - Son Dakika

Ödemişli Kıbrıs gazilerine, madalyaları tevcih edildi

7 saat önce

KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlere gönderilen madalyalar, Ödemişli 152 gaziye, törenle sunuldu.

Ödemişli Kıbrıs gazilerine, madalyaları tevcih edildi, System.String[]

KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlere gönderilen madalyalar, Ödemişli 152 gaziye, törenle sunuldu.

Ödemiş Kaymakamlığınca Kültürpark karşısındaki nikah salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkan yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Hazeroğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.

Kaymakam Dayıoğlu, gazi ve şehitlerin onurlu mücadeleleri sonucu Kıbrıs'ta önemli bir zafer kazanıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 152 Kıbrıs gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve beratları tevcih edildi.

Kültürpark, Ödemiş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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