Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Selahattin Aktaşoğlu, Yalçın'ın hafızasından hiçbir şey kaybetmediğini belirterek, güzel bir buluşmaya tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu'nun eşlik ettiği Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, okul yöneticileri tarafından karşılandı.

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