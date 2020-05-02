Ödemişli müziksever, karantina sürecini beste yaparak geçiriyor - Son Dakika

Ödemiş'te 70 yaşındaki Türk Sanat Müziği sevdalısı Fethi Çapkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirdiği zamanını, beste yaparak geçiriyor.

Anafartalar Mahallesi Anadolu Caddesindeki evinde yalnız yaşayan Fethi Çapkan, AA muhabirine açıklamasında 3 çocuk, 3 torun sahibi olduğunu, eşini 5 yıl önce kaybettiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını süreci sonrası evine kapandığını, bu süreçte sıkıntısını Türk Sanat Müziği ile ilgilenerek giderdiğini aktaran Çapkan, "Daha önce bazı müzik çalışmalarım vardı. Ancak salgın nedeniyle evde kalma kısıtlamasına takılınca ben de evimin bir odasını müzik aletleriyle donattım. Bu süreçte 10'a yakın Türk Sanat Müziği bestesi yapma şansına sahip oldum. Bunun yanında 300'e yakın parçayı seslendirerek sosyal medyaya yüklüyorum. Beğeni almam beni de bir hayli memnun ediyor."

Müziğin bu süreçte kendisinin en iyi arkadaşı olduğunu dile getiren Çapkan, Türk Sanat Müziğinde son yıllarda yeni besteler yapılmadığını, amacının yeni bestelerle bu müziği gençlere sevdirmek olduğunu da sözlerine ekledi.