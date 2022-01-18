Ödemişli öğrenciden sensörlü baston ve güneş enerjili bisiklet projesi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Sadıkcan Dereli, görme engelliler için sensörlü baston ve güneş enerjisiyle hareket eden elektrikli bisiklet tasarladı.

Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Dereli (17), AA muhabirine, elektronik ve mekanik merakının küçük yaşlarda başladığını belirtti.

Okulda fırsat buldukça laboratuvarda çalıştığını kaydeden Dereli, "Okulumuzdaki eski parçalarla, elektrik bisikleti yaptık. Modelimizde güneş paneli var. Diğer elektrik bisikletlerden farklı olarak hiç şarja takılmadan gitmesini sağladık. Bu şekilde sürdürülebilir bir enerji sağladık. Benzinli ve mazotlu araçların çok yaygın olduğu günümüzde elektrikli araçlar bence daha çok tercih edilmeli." diye konuştu.

Dereli, görme engelliler için "akıllı baston" üzerinde çalıştığını aktararak, bastonun önünde bulunan bir sensör sayesinde bir engel varsa sesli ve titreşimli bir komut vereceğini, böylece onların hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.