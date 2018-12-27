Son Dakika Haberleri: Ödemişliler Lösemili Çocuklara Umut Olmak İçin Seferber Oldu

Ödemişliler Lösemili Çocuklara Umut Olmak İçin Seferber Oldu

48 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki vatandaşlar, ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için seferber olup kan bağışına koştu.

Ödemişliler Lösemili Çocuklara Umut Olmak İçin Seferber Oldu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki vatandaşlar, ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için seferber olup kan bağışına koştu.

Geçtiğimiz günlerde Ödemiş'teki İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşların, İZSU şantiyesinde minik Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kan bağışında bulunmasının ardından, bu kez Atatürk İlkokulu'nda kök hücre bağışı ve kan bağışı için stant kuruldu. Sosyal medya üzerinden "Ödemişli Minik Ayten ve Öykü Arin ile birlikte tüm lösemili çocuklara umut olun" çağrıları yapılırken,bu çağrı yanıtsız kalmadı. Atatürk İlkokulu'nun sınıfları adeta kan bağış merkezine dönüştü.

Kızılay Ödemiş Kan Merkezi bağışları kabul ederken, oluşan yoğun ilgi sonrası bağış kampanyasının süresi uzatıldı. Kızılay Ödemiş Kan Merkezi'nin perşembe ve cuma günleri 09.00-18.00 saatleri arası bağışları kabul edeceği belirtildi.

Lösemi hastalarına umut olmak için bir damla kanın birçok hayatı kurtarabileceği bilinciyle kan bağışında bulunan Hurşit Akkuzu adlı genç, "Tüm Ödemişlileri kan bağışına ve ilik nakli için örnek vermeye Atatürk İlkokulu'na bekliyoruz" dedi.

Minik Ayten bir umut bekliyor

Ödemiş'te yaşayan ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ayten Oruç, teşhisin konulduğu geçtiğimiz nisan ayından beri Ege Üniversitesi'nden gelecek 'uygun donör bulundu' müjdesini bekliyor.

Minik Ayten'in annesi Emine Oruç Emine Oruç, "3 yaşında bir kızım daha var. Uzun bir süredir de hayatımız neredeyse hastanelerde geçiyor. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma birimine de başvuru yaptım ancak eşim sigortalı bir işte olduğu için hiçbir işlem yapılamıyor; ama sizler de biliyorsunuz ki zaten sigortalı olmasa kızımızı bu kadar da yaşatamazdık. Sigortalı iş asgari ücretli bir iş. Kirada oturuyoruz. İki çocuğumuz var. Hem Ege Üniversitesi'nde, hem Behçet Uz Hastanesi'nde bağış ve nakil listesini takip edecek, bize yol gösterecek, rehberlik edecek bir sese en çok ihtiyacımız var. Biz anne baba olarak uğraşıp, çırpınıp yavrularımıza çare olmaya çalışıyoruz ve olacağız da; ama toplum olarak, kurumlar olarak da yapılması gerekenler varsa lütfen sesimize karşılık verin" ifadeleri ile duyarlı vatandaşlara destek çağrısı yaptı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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