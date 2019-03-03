Son Dakika Haberleri: Ödemişspor'a Alpay Özalan Morali

Ödemişspor'a Alpay Özalan Morali

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da takip ettiği Spor Toto BAL 8. Grup müsabakasında Ödemişspor, Urganlıspor'u 3-1 mağlup etti.

Ödemişspor'a Alpay Özalan Morali, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da takip ettiği Spor Toto BAL 8. Grup müsabakasında Ödemişspor, Urganlıspor'u 3-1 mağlup etti.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda Ödemişspor'un 3-1 Urganlıspor'u 3-1 yendiği müsabakayı takip eden Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ödemişspor'un bulunduğu konumu hak etmediğini kaydetti.

Ödemiş'i ve Ödemişspor'u çok yakından bildiğini kaydeden Özalan, "Ödemişspor'un konum olarak daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Ödemiş'e bugün seçim çalışması kapsamında köyleri gezeceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllülerine
dokunacağız. Ödemişspor'un layık olduğu yere gelmesi için ben de üzerime
düşeni yapmaya hazırım." dedi.

Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde de en iyi sonucu alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:52 Kaynak: AA

İzmir, AK Parti, Ödemiş, Özalan, Spor
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