Son Dakika Haberleri: Ödemişspor'dan Kritik 3 Puan: 3-1

Ödemişspor'dan Kritik 3 Puan: 3-1

1 saat önce

Spor Toto BAL 8. Grup'taki 23. hafta karşılaşmasında Ödemişspor, Gülbahçespor'u 3-1 yendi.

Ödemişspor'dan Kritik 3 Puan: 3-1, System.String[]
Spor Toto BAL 8. Grup'taki 23. hafta karşılaşmasında Ödemişspor, Gülbahçespor'u 3-1 yendi. İzmirspor'un yenildiği, Çiğli Belediye'nin berabere kaldığı haftada Ödemiş altın değerinde bir 3 puan elde etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği maçta Ödemiş ilk tehlikeyi 24'te geliştirdi. Halil'in enfes pasında Mustafa Acun'un bire bir durumdaki vuruşu yandan auta gitti. 28'de Halil'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye doğru giden top kaleci Özkan'ın da müdahalesiyle üst direkte patladı. 30'da Necmettin'in soldan ortasında Emirhan'ın kafayla arkaya sektirdiği topu Umur tamamladı: 1-0

41'de kale ağlarında yırtık tespit edilince oyun durdu. 43'te Gülbahçespor idarecisi Ömer Dönmez maçın FIFA kokartlı kadın yardımcı hakemi Deybet Gök'e yoğun itirazlarda bulununca tribüne gönderildi. 45+2'de Osman'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleci Ramazan topu köşeden çıkardı. İlk yarıyı Ödemiş 1-0 önde kapattı.

Ödemiş ikinci yarıya biraz daha tutuk bir oyunla başlarken konuk Gülbahçe 60'ta geliştirdiği hızlı atakta golü buldu. Mehmet'in sol kanatta savunmayı ekarte ederek açtığı ortada Özer kafayı vurdu, kaleci Ramazan zor pozisyonda topu çıkarsa da Osman tamamladı: 1-1

Ödemiş kısa sürede toparlanıp gole yanıt verdi. 63'te Batuhan'ın sol kanattan enfes ortasında altıpas içinde yükselen Necmettin kafayı çaktı: 2-1

Golden sonra da baskıyı sürdüren Ödemiş'te 65'te Halil'in pasını takip eden Necmettin vurdu, kaleciyi de geçen topu Berk sakatlanma pahasına topu çizgiden çıkardı. 86'da Mustafa Acun'un pasında Halil Karataş, sağ kanatta son çizgiye inip usta bir pas çıkardı, Şafak klas bir dokunuşla takımını rahatlatan isim oldu: 3-1

90'da Gülbahçe kontratağında savunmadaki bir anlık boşluğu değerlendiren Özer hızla sarktı bire bir durumda yaptığı vuruşta Ramazan vücudunu siper edip gole izin vermedi. 90+4'te Osman'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten çizgiye sekti, Gülbahçe farkı azaltma şansını kaçırdı. Ödemişspor 3-1 kazanarak, İzmirspor'un 2 puan önüne geçti, Çiğli Belediye ile farkı 4'e düşürdü. Bu hafta yerel seçimler nedeniyle futbola ara verilecek olan 8. Grup'ta Ödemişspor, 24. haftada 7 Nisan Pazar günü Somaspor'a konuk olacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Çiğli, İzmirspor, Ödemiş, Spor
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