Ödemişspor'un Attığı ve Yediği Gol Sayısı Eşit

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9 Yaşındaki İki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Suriyeli Sapık Suçunu Kabul Etti, 15 Sene Yedi

Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor