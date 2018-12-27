Ödenek Yokluğu ABD'nin Sosyal Medya Hesaplarını da Etkiledi

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması üzerine ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsoloslukları, sosyal medya hesaplarını güncellemeyeceklerini duyurdu.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması üzerine ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsoloslukları, sosyal medya hesaplarını güncellemeyeceklerini duyurdu. Duyuruların yapıldığı paylaşımlara yapılan yorumlar dikkat çekti.



ABD'de federal hükümet geçen Cumartesi, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme, ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsolosluklarının sosyal medya hesaplarını da etkiledi. Büyükelçilik ve konsoloslukların Twitter hesaplarından yapılan duyuruda, "ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



'ŞİFREYİ VER BEN GÜNCELLEYEYİM'



ABD temsilciliklerinin duyurusu, sosyal medyada ilginç yorumlarla karşılandı. ABD'nin kararına yönelik dikkat çeken yorumlardan bazıları şöyle:



"Zarar ediyorsa kapatın tabi', 'Cuma çıkışı bir şeyler toplayalım', 'Parasızlıktan Twitter hesabını bile beklemeye aldılar', 'Sizde hayrına işe gitmek, 'vatan sağ olsun' demek yok galiba', 'Özelleştirirseniz talibim', 'Şifreyi ver ben güncelleyeyim."



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!

Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın, Sosyetik Güzel Cansu Taşkın' la Konuşmaları Ortaya Çıktı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Erkek Kromozoma Sahip Suriyeli, Kadın Olmak İstiyor

Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli