Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

25.02.2022 12:31
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Ukrayna'nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı.

Ukrayna'nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden Yasa Denizcilik'e ait, Marshall Adaları bayraklı 'YASA Jüpiter' adlı yük gemisine roket isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana gelmişti.

Yaşanan olayın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. 199 metre boyundaki gemide oluşan hasar, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı
Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

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İstanbul, Ukrayna, Roket, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odesa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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